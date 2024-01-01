Елена Синица С начала года в Перми дети-сироты получили 75 квартир Для них закупаются отдельные квартиры площадью не менее 28 кв. м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за первое полугодие 2024 года детям-сиротам предоставлено 75 квартир. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии уточнили, что закупаются отдельные квартиры площадью не менее 28 кв. м. С начала года было приобретено 90 квартир.





Также сообщается, что сейчас в ходе торгов заключено ещё 159 муниципальных контрактов для приобретения жилья. На эти цели в 2024 году выделено 499,6 млн руб. из федерального и краевого бюджетов.

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