Зарина Ситдикова В библиотеке имени Пушкина презентована монета «Пермь — город трудовой доблести» Она выпущена в свободное обращение по всей стране Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Центральной библиотеке им. Пушкина состоялась презентация памятной монеты «Пермь — город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Мероприятие состоялось в символичную дату — 2 июля. Четыре года назад в этот день президент России подписал указ о присвоении столице Прикамья почётного звания «Город трудовой доблести».

В презентации монеты приняли участие заместитель главы администрации Перми Сергей Трошков и управляющий пермским отделением Уральского главного управления Банка России Алексей Моночков. Они подчеркнули важность вклада жителей Перми в достижение Победы в Великой Отечественной войне и обратили внимание на особенности внешнего вида монеты, на которой изображен рельефный пермский памятник «Героям фронта и тыла».

Как ранее сообщал «Новый компаньон», монета диаметром 22 мм изготовлена из недрагоценных металлов номиналом 10 руб. Тираж — 1 млн штук. Монета является законным средством платежа, поэтому её будут принимать без ограничений по номиналу в любой торговой точке или в любом месте, где необходимо расплатиться. В свободном обращении она появится в ближайшее время.

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