Зарина Ситдикова Выпущена в обращение монета с изображением памятника Перми Она входит в серию «Города трудовой доблести» Поделиться Твитнуть

Банк России выпустил в обращение памятные монеты серии «Города трудовой доблести», в которую входит Пермь. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

По данным Центробанка, монета диаметром 22 мм изготовлена из недрагоценных металлов номиналом 10 руб. В серию помимо Перми входят также Самара, Саратов и Томск. Тираж монет — 1 млн штук каждая.

На лицевой стороне всех монет серии по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2024». Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты.

Как обращают внимание в ЦБ, внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты «Пермь» расположено рельефное изображение монумента «Героям фронта и тыла», расположенное на городской эспланаде. По окружности монеты имеются надписи, вверху: «ПЕРМЬ», внизу, на ленте: «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».

Как отметили в пресс-службе ЦБ, памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Напомним, Пермь присвоили звание Города трудовой славы в 2020 году за подвиг тружеников в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщал «Новый компаньон», в прошлом году Банк России выпустил в обращение 3 тыс. памятных серебряных монет номиналом 3 руб., посвящённых 300-летнему юбилею Перми.

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