Зарина Ситдикова Реконструкцией Пушкинской бани в Перми готов заняться инвестор Новый управляющий сохранит назначение объекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края рассматривает заявку от ООО «Прерогатива» на реконструкцию Пушкинской бани в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, инвестор предложил провести капремонт здания на ул. Газеты «Звезда», 38, а после приступить к его эксплуатации и техническому обслуживанию. Инициативу планируется реализовать с помощью механизма муниципально-частного партнёрства.

В администрации Перми при этом подчеркнули, что проект будет воплощён в жизнь только при условии сохранения целевого назначения объекта — оказания банных услуг населению.

Сейчас региональное минэкономразвития анализирует поступившую инициативу и проводит оценку её эффективности и сравнительного преимущества.

По информации «Коммерсантъ-Прикамье», ООО «Прерогатива» зарегистрировано в Екатеринбурге. Компания ведет деятельность в области спорта.

Напомним, в прошлом году судебные приставы принудительно изъяли у арендатора и передали городским властям здание Пушкинской бани. Поводом для этого стало неисполнение предпринимателем договорных обязанностей по оплате коммунальных услуг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.