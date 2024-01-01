Елена Синица В Перми проводят рейды по соблюдению правил поведения у фонтанов За купание в чашах фонтанов предусмотрена административная ответственность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми проводят рейды по соблюдению правил поведения у городских фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

У действующих фонтанов планируется обновить имеющиеся или установить новые информационные аншлаги с правилами поведения, в том числе и с запретом на купание в чаше.

Кроме этого, городскому управлению МВД рекомендовано приблизить маршруты патрулирования нарядов к местам расположения фонтанов.

В администрации также напомнили, что за купание в чашах фонтанов предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере 1 тыс. руб.

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