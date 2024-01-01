Зарина Ситдикова Житель Перми может попасть в тюрьму на семь лет за кражу пяти банок кофе На время расследования подозреваемый заключён под стражу Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Сотрудники полиции Перми задержали мужчину, подозреваемого в краже из продуктового магазина кофе и нападении на работника торговой точки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По информации полиции, происшествие с участием пермяка произошло в Свердловском районе. Мужчина зашёл в супермаркет на ул. Краснополянской, взял корзинку и направился в бакалейный отдел. Там он выбрал одну упаковку кофе и пять банок растворимого напитка. Сложив в корзину товар на сумму более 1,5 тыс. руб., он направился к выходу. Платить за кофе клиент магазина планировал, поэтому прошёл мимо кассы. Увидев это, сотрудник супермаркета попытался его остановить, но мужчина жёстко ответил ему, нанеся несколько ударов.

После того, как пермяк покинул торговую точку, он продал кофе случайным прохожим.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан полицией. При проверке выяснилось, что ранее он уже был судим. На время следственных мероприятий по уголовному делу, которое предусматривает до семи лет лишения свободы (п. «г», ч. 2 ст. 161 УК РФ), подозреваемый заключён под стражу.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в Перми перед судом предстал ещё один грабитель кофе и сыра из продуктовых магазинов. В течение этого года он 37 раз уносил товары с торговых полок.

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