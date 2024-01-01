Зарина Ситдикова За 37 краж из продуктовых магазинов на скамье подсудимых окажется житель Перми Ущерб от действий обвиняемого составил более 46 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

В Кировский районный суд Перми направлено уголовное дело о совершении серии краж из сетевых магазинов. На скамье подсудимых окажется местный житель, похищавший продукты. Об этом сообщается на едином портале прокуратуры РФ.

По информации надзорного органа, только в течение этого года обвиняемый 37 раз уносил товары с торговых полок. Все установленные эпизоды произошли на территории Кировского района. Во время совершения преступления пермяк дожидался, когда персонал магазина отвлечётся, и незаметно брал то, что было под рукой. В основном среди украденных продуктов были сыры и кофе.

Преступник попался, когда предпринял очередную попытку кражи.

После следственных процедур задержанному было предъявлено обвинение по трём статьям: кража (ч. 1 ст. 158 УК РФ), мелкое хищение (ст. 158.1 УК РФ) и покушение на мелкое хищение (ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ).

Как уточнили в районной прокуратуре, ущерб от действий подсудимого составил свыше 46 тыс. руб.

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