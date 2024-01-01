Зарина Ситдикова Жителям Прикамья станет сложнее взять кредит и занять деньги в микрофинансовой организации Банки и МФО начали серьёзнее оценивать долговую нагрузку заёмщиков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителям Прикамья с долговой нагрузкой станет сложнее оформить новый кредит или занять деньги в микрофинансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

По информации ЦБ, с 1 июля финансовые организации начали серьёзнее оценивать кредитную историю и денежные возможности заёмщиков. Ужесточение требований к клиентам — вынужденная мера, которая позволит снизить вероятность невозврата денег для банков и МФО. Самим заёмщикам высокие требования помогут не оказаться в долговой яме.

Чтобы не обращаться за кредитом напрасно, в Банке России советуют жителям самостоятельно посчитать личный показатель долговой нагрузки. Для этого заёмщику нужно поделить сумму своих ежемесячных платежей по долгам на общий доход. Если результат больше 50%, шансы получить кредит или заём падают, предупреждают в ЦБ.

Помимо этого, в Банке России обратили внимание на то, что с 1 июля финансовые организации обязаны отвечать на жалобы клиентов в течение 15 рабочих дней. Если ответ не придёт вовремя или не устроит клиента, нужно направить претензию в ЦБ. После проверки финкомпанию могут обязать исправить ситуацию.

Ранее «Новый компаньон» писал о других изменениях, которые начинают действовать в июле, в том числе в сфере финансов.

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