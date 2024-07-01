В Прикамье внедрят общероссийский стандарт развития креативных индустрий Регион пополнил число субъектов РФ, где поддерживают экономику знаний Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае будут внедрять общероссийский стандарт развития креативных индустрий. Эта задача лежит в основе соглашения о сотрудничестве, которое было подписано между регионом и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья.

По данным пресс-службы главы региона, соглашение было подписано Дмитрием Махониным и генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой. В рамках документа в Прикамье будет создана система поддержки креативных индустрий, а у представителей отрасли будет возможность обмениваться лучшими практиками с коллегами из других субъектов РФ.

По словам губернатора Прикамья, креативные индустрии сегодня оказывают существенное влияние как на экономическое, так и на социальное развитие территорий Пермского края.

«Креативные индустрии являются важной для диверсификации экономики региона сферой. Как правило, в ней заняты предприятия сектора МСП. Это самая гибкая и мобильная категория бизнеса и крупнейший работодатель в крае. Сегодня наша задача — поддерживать компании, работающие в лёгкой, пищевой промышленности, кинопроизводстве, туризме, занимающиеся народно-художественными промыслами», — отметил Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, краевые власти ведут разработку комплекса мероприятий, направленного на создание каналов продвижения предпринимателей в этих секторах экономики, повышение узнаваемости произведённой в Пермском крае продукции.

Значимость задачи по развитию креативной экономики подтверждается тем, что эта отрасль наряду с туризмом и индустрией гостеприимства входят в число приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Пермского края на период до 2035 года.

В этом году в Прикамье впервые начнут работу школы креативных индустрий, где ребята с детства смогут познакомиться с современными профессиями. Кроме того, в регионе почти 90% детей охвачены дополнительным образованием: работают школьные технопарки «Кванториум», центры образования «IT-куб», в муниципалитетах Прикамья продолжают открываться «Точки роста».

Региональный стандарт развития креативной экономики — это комплекс лучших практик, представленный в виде 12 рекомендуемых шагов для создания и внедрения региональных мер поддержки бизнеса на уровне субъектов РФ. Цель документа — ускорение социально-экономического развития регионов через развитие экономики знаний, авторских разработок и уникальных идей. Стандарт создан командой Центра развития креативной экономики АСИ по поручению президента РФ Владимира Путина. В подготовке документа принимали участие семь российских регионов-лидеров развития креативной экономики: Республика Саха (Якутия), Москва, Красноярский край, Ульяновская, Калининградская, Новгородская и Тюменская области.

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