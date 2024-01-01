Алёна Бронникова Проект стратегии СЭР Пермского края до 2035 года принят во втором чтении Целью СЭР является повышение качества жизни населения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты парламента Пермского края приняли во втором чтении законопроект о Стратегии социально-экономического развития (СЭР) региона до 2035 года на пленарном заседании 20 июня. Разработчиком проекта выступили краевые власти в сотрудничестве с представителями органов власти, бизнеса, научных и общественных организаций.

Согласно представленному документу, стратегической целью СЭР Прикамья является повышение качества жизни населения. Её планируется достичь за счёт концентрации ресурсов по шести приоритетным направлениям: диверсификация базовых секторов экономики, креативная экономика, зелёная экономика, туризм и индустрия гостеприимства, человеческий капитал, пространственное развитие.

В ходе реализации цели ставится задача позиционирования региона как экологически и социально благополучного субъекта РФ, комфортного для жизни и интересного с точки зрения туризма, а также места, где созданы условия для успешного ведения бизнеса, приложения труда и самореализации. Пермский край должен оставаться территорией с высоким промышленным потенциалом, развитыми креативным и инновационным секторами экономики.

Среднегодовые темпы роста по целевому сценарию определены так: ВРП — 103,1%, индекс производительности труда — 101,4%, инвестиции — 105,6%. Наибольший вклад в развитие региона должны внести такие секторы экономики, как обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, ИТ, строительство, операции с недвижимостью, научная деятельность, цифровая экономика и сфера услуг. Реализация Стратегии позволит к 2035 году усилить рост экономики региона и инвестиционной активности.

В мае документ был поддержан в первом чтении. Следующим этапом работы по Стратегии СЭР станет формирование плана мероприятий по её реализации, который позволит связать документ с конкретными шагами по развитию региона. Работа по согласованию и утверждению плана мероприятий должна завершиться до конца текущего года.

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