Алёна Бронникова
Проект стратегии СЭР Пермского края до 2035 года принят во втором чтении
Целью СЭР является повышение качества жизни населения
Депутаты парламента Пермского края приняли во втором чтении законопроект о Стратегии социально-экономического развития (СЭР) региона до 2035 года на пленарном заседании 20 июня. Разработчиком проекта выступили краевые власти в сотрудничестве с представителями органов власти, бизнеса, научных и общественных организаций.
Согласно представленному документу, стратегической целью СЭР Прикамья является повышение качества жизни населения. Её планируется достичь за счёт концентрации ресурсов по шести приоритетным направлениям: диверсификация базовых секторов экономики, креативная экономика, зелёная экономика, туризм и индустрия гостеприимства, человеческий капитал, пространственное развитие.
В ходе реализации цели ставится задача позиционирования региона как экологически и социально благополучного субъекта РФ, комфортного для жизни и интересного с точки зрения туризма, а также места, где созданы условия для успешного ведения бизнеса, приложения труда и самореализации. Пермский край должен оставаться территорией с высоким промышленным потенциалом, развитыми креативным и инновационным секторами экономики.
Среднегодовые темпы роста по целевому сценарию определены так: ВРП — 103,1%, индекс производительности труда — 101,4%, инвестиции — 105,6%. Наибольший вклад в развитие региона должны внести такие секторы экономики, как обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, ИТ, строительство, операции с недвижимостью, научная деятельность, цифровая экономика и сфера услуг. Реализация Стратегии позволит к 2035 году усилить рост экономики региона и инвестиционной активности.
В мае документ был поддержан в первом чтении. Следующим этапом работы по Стратегии СЭР станет формирование плана мероприятий по её реализации, который позволит связать документ с конкретными шагами по развитию региона. Работа по согласованию и утверждению плана мероприятий должна завершиться до конца текущего года.
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