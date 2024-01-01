Алёна Бронникова В Перми скончался многодетный врач санавиации Алексею Рыжакову было 47 лет Поделиться Твитнуть

Фото с личной страницы Алексея Рыжакова ВКонтакте

В Перми 29 июня из жизни ушёл хирург, врач санавиации и отец троих детей Алексей Рыжаков. Ему было 47 лет. По словам коллег Алексея Рыжакова, у него произошла острая кардиальная (коронарная) смерть.

Алексей Рыжаков с 1999 года работал хирургом и эндоскопистом в ГКБ им. Тверье, параллельно с этим вёл трудовую деятельность на санавиации и в частных клиниках. Его жена работает в этом же отделении медсестрой. Сам Алексей вырос в семье врачей. Его мама была неврологом, отец работал доцентом на кафедре госпитальной хирургии ПГМУ.

«Алексей Павлович просто хороший человек, замечательный врач, много работал... Потеря невосполнима. У него остались жена и трое детей, младшему нет ещё и двух лет», — сообщил 59.ru бывший коллега погибшего, заведующий хирургическим отделением ГКБ им. Граля Константин Мальгинов.

Коллеги Алексея Рыжакова организовали прощание. Оно состоится 2 июля в 12:00 в актовом зале ГКБ им. Тверье.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в конце июня умер 45-летний баскетболист Николай Хряпа. В сезоне 2002/03 воспитанник саратовского «Автодора» выступал за пермский «Урал-Грейт».

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