Умер бывший игрок пермского БК «Урал-Грейт» Николаю Хряпе было 45 лет Поделиться Твитнуть

фото: БК "Автодор"

Ушёл из жизни Николай Хряпа. Об этом сообщила пресс-служба саратовского баскетбольного клуба «Автодор». Баскетболисту, защищавшему цвета этой команды с 1995 по 2001 год, было 45 лет. Воспитанник «Автодора» признавался лучшим молодым игроком Евролиги в сезоне 1998/99. «Баскетбольный клуб «Автодор» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая. Вечная и светлая память», — говорится в информации.

Николай Хряпа также выступал за пермский «Урал-Грейт» в сезоне 2002-2003 годов. За карьеру форвард также играл за казанский УНИКС (вместе с командой стал обладателем Кубка чемпионов Международной федерации баскетбола), украинские клубы «Одессу», в составе которой стал чемпионом Украины, «Киев» и «Будивельник», выступал за сборную этой страны.

У Николая Хряпы, есть младший брат Виктор, также известный баскетболист. Оба родились в Киеве. Виктор Хряпа также играл в «Автодоре», ЦСКА, командах НБА, выступал за сборную России.





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