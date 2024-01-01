В Перми многодетной поджигательнице военкомата дали условный срок Женщину ввели в заблуждение аферисты Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Дзержинский районный суд Перми приговорил 42-летнюю пермячку Ирину Гребневу к полутора годам лишения свободы условно за попытку поджечь военкомат осенью 2023 года.

Женщину признали виновной в покушении на уничтожение чужого имущества путём поджога, сообщает Properm.ru.

Как установил суд, 14 ноября 2023 года пермячка попыталась поджечь военкомат Дзержинского и Индустриального районов на ул. Вавилова. Она бросила в сторону помещения бутылку с горючей смесью, но её задержала полиция.

Позже выяснилось, что женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые позвонили ей и представились сотрудниками ФСБ. Они сообщили, что ей угрожает уголовное преследование, и чтобы его избежать, нужно отдать 800 тыс. руб. и поджечь военкомат.

Женщина исполнила инструкции злоумышленников, взяла кредиты на сумму 800 тыс. руб. и перевела их мошенникам.

В ходе суда выяснилось, что женщина безработная, у неё четверо детей.

Напомним, в июне пермского пенсионера, которому сейчас 73 года, приговорили к двум годам лишения свободы условно за попытку поджечь военкомат Мотовилихинского и Дзержинского районов. Он пытался поджечь военкомат в ноябре 2023 года, его тоже задержали полицейские.

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