В Перми 73-летнего пенсионера осудили за попытку поджечь военкомат Мужчину задержали осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Пермского пенсионера, которому сейчас 73 года, приговорили к двум годам лишения свободы условно за попытку поджечь военкомат Мотовилихинского и Дзержинского районов в ноябре 2023 года. Мужчину задержали с бутылками «коктейля Молотова», а сам поджог удалось оперативно предотвратить дежурившим на тот момент полицейским. Об этом сообщает «Рифей».

Задержанному предъявили обвинение по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений или общеопасным способом, в том числе путём поджога. Как выяснилось в ходе следствия и суда, мужчина действовал под давлением телефонных мошенников.

Первый звонок пенсионеру поступил от неизвестного, который представился следователем, а другой был якобы от сотрудника службы безопасности банка.

Злоумышленники убедили пожилого мужчину, что некий человек пытается мошенническим путём оформить на его имя крупную ссуду, и чтобы этого не допустить, нужно обнулить кредитный лимит. Для этого, естественно, нужны были деньги потерпевшего. В итоге, следуя инструкциям злоумышленников, пермяк оформил в разных банках кредиты на несколько сотен тысяч рублей, а затем отправил их на указанный мошенниками счёт. После этого мужчине поставили условие: если он хочет вернуть свои деньги, нужно поджечь военкомат.

«Я доверился людям, а в итоге они этим воспользовались, а теперь я должен доказывать, что совершил такое, до чего сам никогда бы не додумался... Я ничего не совершил. Я всё сделал по-минимуму, ничего не сгорело, никто не пострадал. Мне надо доказать свою правоту, в чём я считаю себя правым», — отметил на суде потерпевший.

Санкция за это преступление — пять лет лишения свободы. Однако обвиняемому зачли и хорошую бытовую характеристику, и отсутствие судимости. Его приговорили к двум годам условно. И теперь пенсионеру предстоит погасить ещё взятые им для мошенников кредиты.

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