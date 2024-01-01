Алёна Бронникова За чертой бедности в Прикамье живут почти 10% жителей Это на 1,5% выше среднего показателя по России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2023 года в Пермском крае доля человек, проживающих за чертой бедности, составила 9,9%. Такие результаты показало исследование «РИА Новости» материального положения населения в России.

Динамика доли бедного населения показала, что в среднем в Прикамье доля жителей за чертой бедности сократилась на 0,7 процентного пункта по сравнению с 2022 годом. Отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в целом составило 1,72. В рейтинге регионов по уровню доходов населения Пермский край занял 39 место.

Лидером по уровню материального положения в рейтинге регионов стал ЯНАО, где главный показатель расчёта — соотношение доходов и набора товаров и услуг — находилось на уровне 3,96, а доля населения за чертой бедности составила 3,6%. В первую тройку также вошли Ненецкий и Чукотский автономный округа. Соотношение доходов и набора составило 3,45 и 2,89 соответственно, а количество бедных жителей — 7,6 и 5,2% соответственно. Четвёртое место заняла Магаданская область — 2,87 (3,6% бедного населения), пятое место оказалось у Москвы — 2,83 (4,5% бедного населения).

Аутсайдерами рейтинга и по соотношению доходов и набора, и по проценту бедного населения стали Тува — 1,18 (23,5%), Карачаево-Черкесия — 1,1 (20,6%) и Ингушетия — 1,1 (27,7%). Средние показатели по России — 1,92, количество бедных жителей — 8,5%.

Наиболее сильный прирост по доле бедного населения оказался в Ингушетии (+0,9 п.п.), наиболее ощутимое сокращение бедного населения было зафиксировано в Туве и Орловской области (по -2,4 п.п.).

Эксперты отмечают, что российская экономика в прошлом году показала динамичный рост, что отразилось на благосостоянии жителей. За рассматриваемый период выросли заработные платы и доходы населения, доля россиян, доходы которых ниже официального уровня бедности, уменьшилась.

«С учётом сохранения положительной динамики реальных доходов населения по итогам 2024 года уровень бедности покажет дальнейшее снижение», — заключили эксперты.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье среднемесячная номинальная начисленная зарплата в первом квартале 2024 года составила 65,3 тыс. руб. По сравнению с АППГ она выросла на 18,4%. Реальная зарплата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, увеличилась на 9,2%.

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