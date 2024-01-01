В первом квартале 2024 года средняя зарплата в Прикамье составила 65 тысяч рублей Среднедушевой доход приблизился к 40 тысячам в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-марте 2024 года составила 65356,4 руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года она выросла на 18,4%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, увеличилась на 9,2%. При этом, если сравнивать данные с четвёртым кварталом 2023 года, то зарплата в регионе снизилась: номинальная на 8% и реальная на 10,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

Среднедушевые денежные доходы населения края в первом квартале 2024 года сложились в сумме 39,6 тыс. руб. в месяц, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1%, реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 2,9%.

В марте 2024 года среднемесячная зарплата в регионе составила 69 тыс. руб. Это на 17,1% больше, чем в марте прошлого года. Рост реальной зарплаты за год составил 7,8%.

Самые высокие заработки в марте сложились в отраслях информации и связи — 100,9 тыс. руб., на втором месте зарплата на предприятиях по добыче полезных ископаемых — 96,6 тыс. руб., на третьем — доход в финансовой и страховой сферах — 99,2 тыс. руб.

Самые низкие зарплаты сложились в сельском хозяйстве — 44,4 тыс. руб., в риелторской деятельности — 41,3 тыс. руб., в индустрии гостеприимства и на предприятиях общественного питания — 39,8 тыс. руб.

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