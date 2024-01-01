Алёна Бронникова Росимущество передало медуниверситету Перми здание издательства «Звезда» Здесь ПГМУ разместит кафедры, учебный центр и концертный зал Поделиться Твитнуть

Издательский комплекс «Звезда»

yandex.ru

Здание пермского издательства «Звезда» по ул. Дружбы, 34 перешло в оперативное управление ПГМУ. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба территориального управления Росимущества региона.

«ТУ Росимущества в Пермском крае передало в оперативное управление ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России имущественный комплекс общей площадью 6 592,2 кв. м», — информирует ведомство.

Помимо самого 11-этажного здания, в состав переданного имущества вошли земельный участок, на котором оно находится, и сооружение коммунальной инфраструктуры.

Передачу неиспользуемой в производстве части имущества издательского дома «Звезда» в пользование ПГМУ губернатор Дмитрий Махонин анонсировал 26 июня. Он отметил, что расширение территории вуза планировалось давно.

В новом корпусе разместятся несколько кафедр, два конференц-зала, учебный центр для практических и лабораторных занятий, а также спортивный и концертный залы. При этом типография продолжит работу в прежнем режиме на занятых производством площадях.

Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» был создан в 1922 году. В течение 99 лет предприятие оказывает полиграфические услуги предприятиям Урала, Москвы, Тюмени, Ханты-Мансийска, Ижевска и др. В состав имущественного комплекса входит несколько зданий и сооружений по ул. Дружбы, 34 и по ул. Бригадирской, 12.

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