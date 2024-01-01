Алёна Бронникова ПГМУ получит в пользование 11-этажное здание издательства «Звезда» В нём разместят учебный центр, спортивный и концертный залы Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Дмитрия Махонина

Здание пермского издательства «Звезда» по ул. Дружбы, 34 перейдёт в пользование ПГМУ им. Вагнера. Как сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сейчас в вузе обучаются более 5 тыс. студентов, и расширение территории медуниверситета планировалось давно.

«Добились расширения учебных площадей медицинского университета. В пользование ПГМУ им. Вагнера перейдёт 11-этажное неиспользуемое в производстве здание издательского дома "Звезда" в Мотовилихинском районе Перми — соответствующее решение уже принято в Росимуществе. Типография при этом продолжит работу в прежнем режиме и на занятых производством площадях», — написал глава региона.

В новом корпусе разместят несколько кафедр, два конференц-зала, учебный центр для практических и лабораторных занятий, а также спортивный и концертный залы.

В состав имущественного комплекса АО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» входит несколько зданий и сооружений, расположенных на единой площадке. Объекты площадью 28,4 тыс. кв. м, с двумя земельными участками в 1,9 га находятся на ул. Дружбы, 34 и на ул. Бригадирской, 12 площадью 15,9 тыс. кв. м, с двумя земельными участками общей площадью 3,6 га.

Напомним, зимой 2022/23 годов президент РФ подписал указ «Об акционерном обществе «Российские газеты». Согласно документу, «в целях повышения эффективности деятельности организаций полиграфической промышленности» РФ внесла в уставный капитал московского АО находящиеся в федеральной собственности акции девяти ИПК страны, в том числе и пермского издательства «Звезда».

Ранее имущество комплекса выставлялось на торги восемь раз. Последние из них по продаже 100% акций предприятия планировались в мае 2022 года. Однако затем правительство РФ исключило издательство из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2022-2024 годы.

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