Пермское издательство «Звезда» вошло в состав АО «Российские газеты»
Указ подписал президент России
Президент РФ подписал указ «Об акционерном обществе «Российские газеты». Согласно документа «в целях повышения эффективности деятельности организаций полиграфической промышленности» Российская Федерация вносит в уставный капитал московского АО находящиеся в федеральной собственности акции девяти издательско-полиграфических комплексов страны, в том числе и пермского издательства «Звезда».
Помимо пермского актива, в АО «Российские газеты» поступают все акции государства «Издательско-полиграфической фирмы «Воронеж», «Издательско-полиграфического комплекса «Дальпресс» (Владивосток), издательства «Кавказская здравница» (Минеральные Воды Ставропольского края), издательства «Советская Кубань» (Краснодар), АО «Кострома», АО «Советская Сибирь» (Новосибирск), Тюменского и Челябинского домов печати.
Мероприятия по передаче акций должны быть завершены в 18-месячный срок со дня вступления в силу указа. Документ был подписан 26 декабря 2022 года.
Напомним, в мае 2022 года правительство РФ исключило из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2022-2024 годы пермское издательство «Звезда» и ещё восемь региональных компаний, занимающихся издательско-полиграфической деятельностью.
Ранее план предусматривал приватизацию 100% акций каждого из этих предприятий.
Аукционы по продаже акций пермского АО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» назначались восемь раз с мая 2021 года.
АО «ИПК «Звезда» (Пермь) оценивалось в 308,8 млн руб. Сейчас в собственности АО находится два имущественных комплекса в Перми. Первый — на ул. Дружбы, 34, площадью 28,4 тыс. кв. м, с двумя земельными участками общей площадью 1,9 га. Второй — на ул. Бригадирской, 12, площадью 15,9 тыс. кв. м, с двумя земельными участками общей площадью 3,6 га.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.