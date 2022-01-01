Пермское издательство «Звезда» вошло в состав АО «Российские газеты» Указ подписал президент России Поделиться Твитнуть

Издательский комплекс «Звезда»

yandex.ru

Президент РФ подписал указ «Об акционерном обществе «Российские газеты». Согласно документа «в целях повышения эффективности деятельности организаций полиграфической промышленности» Российская Федерация вносит в уставный капитал московского АО находящиеся в федеральной собственности акции девяти издательско-полиграфических комплексов страны, в том числе и пермского издательства «Звезда».

Помимо пермского актива, в АО «Российские газеты» поступают все акции государства «Издательско-полиграфической фирмы «Воронеж», «Издательско-полиграфического комплекса «Дальпресс» (Владивосток), издательства «Кавказская здравница» (Минеральные Воды Ставропольского края), издательства «Советская Кубань» (Краснодар), АО «Кострома», АО «Советская Сибирь» (Новосибирск), Тюменского и Челябинского домов печати.

Мероприятия по передаче акций должны быть завершены в 18-месячный срок со дня вступления в силу указа. Документ был подписан 26 декабря 2022 года.

Напомним, в мае 2022 года правительство РФ исключило из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2022-2024 годы пермское издательство «Звезда» и ещё восемь региональных компаний, занимающихся издательско-полиграфической деятельностью.

Ранее план предусматривал приватизацию 100% акций каждого из этих предприятий.

Аукционы по продаже акций пермского АО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» назначались восемь раз с мая 2021 года.

АО «ИПК «Звезда» (Пермь) оценивалось в 308,8 млн руб. Сейчас в собственности АО находится два имущественных комплекса в Перми. Первый — на ул. Дружбы, 34, площадью 28,4 тыс. кв. м, с двумя земельными участками общей площадью 1,9 га. Второй — на ул. Бригадирской, 12, площадью 15,9 тыс. кв. м, с двумя земельными участками общей площадью 3,6 га.

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