Пермское издательство «Звезда» исключили из федерального плана приватизации До этого торги назначались восемь раз Поделиться Твитнуть

Издательский комплекс «Звезда»

yandex.ru

Правительство РФ исключило из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2022-2024 годы пермское издательство «Звезда» и ещё восемь региональных компаний, занимающихся издательско-полиграфической деятельностью. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме пермского актива, из подраздела приватизационного плана, посвящённого издательской деятельности, исключены издательства «Кавказская здравница» (Минеральные Воды), издательско-полиграфическая фирма «Воронеж», типографии «Челябинский дом печати», «Тюменский дом печати», «Советская Сибирь» (Новосибирск), «Кострома», «Советская Кубань» (Краснодар), «Дальпресс» (Владивосток).

Ранее план предусматривал приватизацию 100% акций каждого из этих предприятий, находящихся в государственной собственности.

Напомним, ранее сообщалось, что аукцион по продаже 100% акций пермского АО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» состоится 24 мая. Но, по данным сайта территориального управления Росимущества, он был отменён.

Всего торги назначались восемь раз. Сначала они должны были состояться 12 мая прошлого года, затем 29 июня, 6 июля, 5 августа, 6 сентября, 6 декабря, 24 марта 2022 года и, наконец, 24 мая.

АО «ИПК «Звезда» (Пермь) оценивалась в 308,8 млн руб. Сейчас в собственности АО находится два имущественных комплекса в Перми. Первый — на ул. Дружбы, 34, площадью 28,4 тыс. кв. м, с двумя земельными участками общей площадью 1,9 га. Второй — на ул. Бригадирской, 12, площадью 15,9 тыс. кв. м, с двумя земельными участками общей площадью 3,6 га.

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