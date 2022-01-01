Аукцион по продаже акций издательства «Звезда» перенесён на май 2022 года Это уже седьмой перенос сроков Поделиться Твитнуть

Издательский комплекс «Звезда»

yandex.ru

В Федеральном агентстве по управлению госимуществом сообщили о переносе даты торгов АО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» с 24 марта на 24 мая 2022 года. Начальная цена остаётся прежней — 308,8 млн руб.

Сейчас в собственности АО находится два имущественных комплекса в Перми. Первый — на ул. Дружбы, 34, площадью 28,4 тыс. кв. м, с двумя земельными участками общей площадью 1,9 га. Второй — на ул. Бригадирской, 12, площадью 15,9 тыс. кв. м, с двумя земельными участками общей площадью 3,6 га.

По данным бухгалтерской отчётности, выручка АО «ИПК «Звезда» по итогам прошлого года составила 100,7 млн руб.

Это уже шестой седьмой перенос срока торгов. Сначала они должны были состояться 12 мая прошлого года, затем 29 июня, 6 июля, 5 августа, 6 сентября, 6 декабря и, наконец, 24 марта 2022 года.





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