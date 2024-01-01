Зарина Ситдикова Жилой дом в Перми полгода оставался без газа из-за закрывшейся в своей квартире должницы Женщина не пускала сотрудников газовой службы отремонтировать сети Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Перми жители пятиэтажки по ш. Космонавтов, 82 с ноября прошлого года были вынуждены оставаться без газа из-за соседки, которая не пускала в свою квартиру сотрудников газовой службы для ремонта сетей. Попасть в помещение удалось только после решения суда. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

По данным судебных приставов, в квартире, где находился аварийный участок внутридомовой газовой сети, забаррикадировалась 57-летняя женщина. Ранее она уже отказывалась пускать в своё жильё ремонтные бригады. При этом за коммунальные услуги пермячка платила нерегулярно — у неё накопились долги.

Не имея возможности попасть в единственную закрытую квартиру, из-за которой в общедомовой сети газопотребления падало давление, специалисты приняли решение отключить жилое здание от газа. Чтобы устранить аварийную ситуацию, управляющая компания подала на должницу исковое заявление в суд. После вынесенного решения о принудительном доступе в квартиру УК обратилась в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Несмотря на постановление суда, женщина по-прежнему не пускала никого в своё жильё. В результате дверь в квартиру пришлось вскрывать сотрудникам правоохранительных органов. На сопротивлявшуюся пермячку был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностному лицу (ст. 17.8 КоАП РФ).

Работники газовой службы оперативно провели аварийные работы, после чего в многоквартирном доме возобновили подачу газа.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что судебные приставы помогли жителям многоквартирного дома по ул. Уральской, 113 освободить двор от незаконного ограждения и построек, которые возвела расположенная рядом коммерческая компания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.