Производитель лекарственных препаратов в Перми захватил земельный участок Вернуть придомовую территорию жильцам удалось только через суд Поделиться Твитнуть

ул. Уральская, 113

avito.ru

Жильцы многоквартирного дома по ул. Уральской, 113 в Перми выиграли суд у ООО «ПермьМедГаз». Компания, занимающаяся производством лекарственных препаратов, находящаяся по соседству с многоэтажкой, захватила часть придомовой территории, оградив её бетонным забором и разместив там стоянку.

Суд обязал предприятие демонтировать установленное ограждение и освободить территорию от расположенных на ней металлических строений, автотранспорта и иного имущества. Об этом сообщили в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю, куда судебное решение поступило на исполнение.

Как рассказали в ведомстве, во избежание штрафных санкций должник в установленный срок разобрал забор и предоставил жильцам беспрепятственный доступ на их земельный участок. «Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — констатировали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

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