Алёна Бронникова В Перми предложили назвать три улицы в честь военнослужащих Предложение рассмотрят на совете по топонимике Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

В Перми трём новым улицам могут присвоить имена военнослужащих, которые жили в разные годы в Перми. Такое предложение поступило в общественный совет по топонимике. Первым на документ, опубликованный на сайте мэрии, обратило внимание ИА «Текст».

Две улицы в Свердловском районе предлагается назвать в честь участников Бородинской битвы. Одной из них могут присвоить имя генерал-лейтенанта Александра Богуславского, который участвовал в Отечественной войне 1812 года, где отличился в Бородинской битве. Завершив военную карьеру в 1820-х годах, он работал начальником Уральских горных заводов. Похоронили его в Перми.

Вторая улица может быть названа в честь майора Алексея Глушкова. Он принимал участие в Бородинской битве в составе Черниговского пехотного полка. Был ранен в 1814 году во время боевых действий во Франции. Со службы ушёл в 1821 году. Скончался в Перми спустя четыре года.

Ещё одна новая улица в Перми появится в Мотовилихинском районе. Ей инициаторы предлагают дать имя в честь Александра Городилова. Он был известным пермским общественным деятелем, отправился на СВО добровольцем. В марте 2023 года стало известно, что он погиб во время боя за Артёмовск.

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