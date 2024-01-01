Олег Антонов Из горящей кофейни в Перми прохожий через окно вытащил продавщицу Наиболее вероятная причина пожара — поджог Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 30 июня, в Перми из вспыхнувшей пристройки к двухэтажному магазину по ул. Братьев Игнатовых, 13 случайный прохожий помог выбраться продавщице кофейни Coffee Like. Момент, когда мужчина вытягивает её из окна раздачи, попал на кадры, снятые очевидцем. Эвакуировать женщину пришлось таким образом, так как дверь кофейни уже была заблокирована огнём.

Выбраться бариста удалось ещё до прибытия пожарных. Кроме неё, самостоятельно эвакуировались 10 человек. Когда на ул. Братьев Игнатовых прибыли подразделения пожарной охраны, то они наблюдали открытое горение кровли кофейни и ларька ремонта обуви и изготовления ключей.

«Пожарные не допустили распространения огня на соседний двухэтажный магазин, — сообщили в ГУ МЧС по региону. — Наиболее вероятная причина пожара — поджог. Обстоятельства и причину пожара устанавливает старший инспектор МЧС России».

Ранее спасатели сообщили, что пострадавших нет.

Площадь горения составила 30 кв. м. На тушение пожара было привлечено 17 огнеборцев и четыре единицы техники МЧС России.





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