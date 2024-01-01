В Перми на Братьев Игнатовых сгорел ларёк Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

фото ЧП Пермь

В Перми 30 июня возле магазина «Гастроном» ну. ул. Братьев Игнатовых, 13 (Индустриальный район) загорелась сапожная мастерская и пункт по изготовлению ключей. В этом же пристрое находилась точка Coffee Like франчайзинговой сеть формата «кофе с собой».

На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, что мастерская выгорела полностью. Дымится кровля, местами вырываются языки пламени. Возможно, есть вероятность распространения огня.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что пожарные в настоящее время ликвидируют горение, пострадавших нет. «Информация оперативная, подлежит уточнению», — добавили в ведомстве.

О причинах чрезвычайного происшествия пока не сообщается.

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