Олег Антонов Оборот общественного питания в Прикамье вырос за год на 7,4% Пермьстат подвёл итоги пяти месяцев 2024 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Пермьстат, оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-мае 2024 года сложился в сумме 310,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 103,4% к соответствующему периоду прошлого года.

При этом в макроструктуре оборота доля непродовольственных товаров составила 51,2%, а доля пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — 48,8%.

Оборот розничной торговли Пермского края в январе-мае 2024 года на 97,8% формировался торгующими организациями и ИП, которые осуществляют деятельность вне рынка. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила соответственно 2,2%.

Оборот общественного питания в Пермском крае за истекший период сложился в сумме 17,2 млрд руб., что в сопоставимых ценах выше уровня прошлого года на 7,4%.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 июня 2024 года достиг 47,8 млрд руб., что соответствует 43 дням торговли.





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