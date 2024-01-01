Олег Антонов
Оборот общественного питания в Прикамье вырос за год на 7,4%
Пермьстат подвёл итоги пяти месяцев 2024 года
Как сообщает Пермьстат, оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-мае 2024 года сложился в сумме 310,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 103,4% к соответствующему периоду прошлого года.
При этом в макроструктуре оборота доля непродовольственных товаров составила 51,2%, а доля пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — 48,8%.
Оборот розничной торговли Пермского края в январе-мае 2024 года на 97,8% формировался торгующими организациями и ИП, которые осуществляют деятельность вне рынка. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила соответственно 2,2%.
Оборот общественного питания в Пермском крае за истекший период сложился в сумме 17,2 млрд руб., что в сопоставимых ценах выше уровня прошлого года на 7,4%.
Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 июня 2024 года достиг 47,8 млрд руб., что соответствует 43 дням торговли.
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