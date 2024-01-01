Открытие нового боулинга в центре Перми перенесли на август Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Открытие нового боулинга в пермском ТЦ «Колизей Атриум» отложили на август 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на группу компаний «РИАЛ», которая управляет торговым центром. Задержку открытия объясняют трудностями с поставкой необходимого оборудования.

Ранее новый боулинг обещали открыть в июне.

Напомним, сейчас в Перми работает только один боулинг-центр, он находится в Закамске. Все другие заведения этого формата в краевом центре были закрыты несколько лет назад.

Информация об открытии нового боулинга появилась в апреле. Тогда сообщалось, что он появится на четвёртом этаже ТЦ «Колизей Атриум», на площадке магазина «Снежная королева». Боулинг будет рассчитан на 12 дорожек.

Ранее сообщалось, что в ТЦ «Колизей Синема» (второй ТРК, входящий в ООО «ДЦ Колизей») бизнесмен и учредитель пермского ООО «Активити парк» Борис Радостев собирается открыть спортивно-развлекательный центр для детей и подростков. Анонсировалось открытие развлекательной площадки на март текущего года, но оно не состоялось.

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