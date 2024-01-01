Андрей Стрельцов «Амкар» сыграл вничью в Оренбурге Пермский клуб сохранил за собой третье место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Оренбург"

Футболисты пермского «Амкара» в рамках 12-го тура первенства Второй лиги привели матч на выезде. Их соперником стал молодёжный состав ФК «Оренбург». Хозяева активно начали поединок и сумели отличиться уже в начале первого тайма. Пермяки отыгрались сразу после перерыва. Гол оказался на счету капитана команды Евгения Тюкалова. Окончательный итог встречи — 1:1.

Соперники «Амкара» в борьбе за повышение в классе также провели сегодня свои поединки. Кировское «Динамо» одержало победу в гостях над «Уральцем» что позволило кировчанам вернуться на первое место. Казанский «Сокол» довольствовался ничьей в домашнем матче с «Ностой». Таким образом, после тринадцати туров «красно-чёрные» занимают теперь третье место в турнирной таблице, отставая от динамовцев на два очка и на одно — от «Сокола».

Следующую встречу подопечные Андрея Блажко проведут в родных пенатах: 6 июля «Амкар» завершит первый круг матчем с «Ладой-Тольятти».

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