Автомобилисты застряли в пробке на трассе Пермь–Екатеринбург Затруднено движение на подъезде к Чусовскому мосту Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В сообществе «ЧП ДТП Пермь» 28 июня опубликовано видео автомобильного затора на трассе Пермь—Екатеринбург, который образовался на отрезке от Байболовки до Ергача в Прикамье в сторону Екатеринбурга.

Автомобилисты пишут, что причиной многокилометровой пробки стали дорожные работы по укладке асфальта, и предположили, что к вечеру затор может стать ещё больше, потому что многие отправятся из города на свои дачи.

В самой Перми плотных пятничных пробок удалось избежать. Согласно сервису Яндекса, около 17.30 плотность движения в городе оценивалась в 8 баллов, сейчас уже 7 баллов. Серьезно затруднено движение на подъезде к Чусовскому мосту в сторону из города, много машин на некоторых участках ш. Космонавтов, ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Сибирской, ул. Куйбышева, ул. Старцева и др.

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