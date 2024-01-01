Главой Нового Уренгоя стал экс-замминистра природных ресурсов Прикамья Антон Колодин сменит на этом посту Андрея Воронова Поделиться Твитнуть

Мэром сибирского города Новый Уренгой станет экс-заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Антон Колодин. Об этом в своём телеграм-канале сообщил теперь уже бывший глава этого города Андрей Воронов.

«Поддерживаю общее решение предложить управление городом Антону Колодину. Под его руководством Пуровский район заметно преобразился, это руководитель с большим опытом. Передам все наработки и планы, а городская команда поможет на месте», — написал Воронов.

До последнего времени Антон Колодин был главой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, а 28 июня стал последним днём работы на этом посту.

Напомним, Колодин работал в минрироды Прикамья с 2014 года. В октябре 2018 года он уволился по собственному желанию.

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