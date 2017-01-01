Новым заместителем министра природных ресурсов Прикамья станет Марина Трунина

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По информации «Нового компаньона», новым заместителем министра природных ресурсов и экологии Пермского края будет назначена начальник бюджетно-финансового управления министерства Марина Трунина. Назначение состоится в начале следующей недели.

Марина Трунина работает в органах власти Пермского края с 2009 года. С 2004 года трудилась в департаменте имущественных отношений администрации губернатора, до этого — в управлении Федерального казначейства по Пермскому району. Окончила ПГНИУ по специальности «Планирование промышленности», квалификация — экономист.

Её предшественник Антон Колодин работал в министерстве с 2014 года. Уволился по собственному желанию в середине октября.