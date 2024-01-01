Алёна Бронникова В первом полугодии новостройки в Перми подорожали на 3,3% Средняя стоимость квартир составила 6,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первую половину 2024 года средняя цена квартиры в новостройке Перми выросла на 3,3% и составила 6,5 млн руб. Во втором квартале было зафиксировано снижение цен на 1,5% по сравнению с периодом январь-март. Об это сообщают эксперты федерального портала «Мир квартир».

При этом средняя цена за 1 кв. м сложилась в сумме 131,8 тыс. руб. Рост в первом полугодии составил 6,4%, во втором квартале — 1,4%.

В среднем по России цена за 1 кв. м составила 135,2 тыс. руб. (+6,1% за первое полугодие), средняя стоимость квартиры — 7,2 млн руб. (+5,3%). Самый чувствительный рост цен за квадратный метр в новостройках за первые шесть месяцев был отмечен в Череповце — на 16,9%, Владикавказе — на 16,4% и Севастополе — 15,4%. Снижение зафиксировано в 12-ти городах, сильнее всего в Махачкале (—8,2%), Краснодаре (—5,3%) и Ставрополе (—5,3%).

В рейтинге российских городов по стоимости квадратного метра на первичном рынке Пермь заняла 31 место. Самое дорогое жильё оказалось в Москве — 375,4 тыс. руб. за кв. м, Сочи — 363,8 тыс. руб. и Санкт-Петербурге — 248,1 тыс. руб. Самое дешёвое — в Грозном (74,7 тыс. руб./кв. м), Магнитогорске (82,7 тыс. руб) и Оренбурге (82,7 тыс. руб.).

«Рост цен на новостройки за первое полугодие этого года оказался больше, чем за тот же период в 2023 году, а количество городов с отрицательной динамикой цен — меньше. Несомненно, повлиял ажиотажный покупательский спрос в преддверии окончания льготной ипотеки», — прокомментировал генеральный директор портала Павел Луценко.

После 1 июля действие по льготной программе прекратится. Эксперт полагает, что застройщики постараются удерживать цены на прежнем уровне, но потом им придётся снижать цены. Количество нового жилья, вводимого в экплуатацию, будет сокращаться, создавая дефицит предложения. Поэтому процесс падения цен будет умеренным.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года Пермский край занял 14 место в рейтинге российских регионов по доступности жилья для семей с одним ребёнком, поднявшись за год с 36 строчки. Эксперты посчитали, что пермской семье в 2024 году, чтобы накопить на «двушку» потребуется около 4,1 года.

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