Автомобильный погромщик из Перми арестован на десять суток Поделиться Твитнуть

фото: скриншот ЧП Пермь

В пятницу, 28 июня, Кировским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении хулигана, который утром в районе ул. Байкальская повредил несколько автомобилей, припаркованных рядом с магазином «Монетка». Дебоширу назначили десять суток административного ареста. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Видео погрома, учинённого пермяком, опубликовали несколько телеграмм-каналов. Мужчина нападал на автомобили, наносил удары ногами, кулаками, отрывал регистрационные номера и бил ими по лобовым стеклам. Вскоре молодого человека, которого в сети прозвали Халком, задержали и доставили в отдел полиции. Там ему предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

фото: скриншот ЧП Пермь

В судебном заседании хулиган пояснил, что ночью употреблял алкогольные напитки в баре, события произошедшего не помнит, пришёл в себя только в полицейском участке.

Суд квалифицировал действия погромщика по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Кроме того, по данным дежурной части материалы по факту произошедшего переданы в отдел дознания для принятия решения. Ожидается, что погромщику предъявят иски и владельцы повреждённых машин.

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