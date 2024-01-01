За крупную растрату в Пермском крае осудили депутата местной думы Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Лысьвенском городском суде Пермского края вынесен приговор директору муниципального унитарного предприятия, являющегося одновременно депутатом думы Лысьвенского городского округа. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным следствия, с 2018 по 2021 год подсудимый заключал договоры коллективного добровольного медицинского страхования на подчиненных работников. Однако они даже не знали об этом. Фигурант уголовного дела незаконно приобретал санаторные путёвки для себя и членов своей семьи в различные санатории российских городов. Сумма ущерба составила 489 тыс. руб. Ранее в прокуратуре говорили о большем ущербе — 650 тыс.

Как выяснил «Коммерсантъ-Прикамье», речь идёт о директоре МБУ «ЛГО» «Комбинат благоустройства» и депутате Думы Лысьвенского городского округа Алексее Бояршинове.

Суд, с учетом позиции гособвинения, назначил виновному штраф в размере 400 тыс. руб., а также взыскал в полном объёме материальный вред, причинённый преступлением.

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