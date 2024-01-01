В Прикамье депутата осудят за незаконный отдых с семьёй в санаториях Народный избранник растратил более 650 тыс. рублей, используя своё положение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинение против депутата думы одного из округов и директора муниципального унитарного предприятия. Ему инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с 2018 по 2021 год он заключал договоры коллективного добровольного медицинского страхования на подчиненных работников. Однако они даже не знали об этом. Фигурант уголовного дела незаконно приобретал санаторные путёвки для себя и членов своей семьи. Сумма растраты превысила 650 тыс. руб.

Правоохранители пришли к выводу, что депутат действовал вопреки интересам возглавляемой им компании.

В ближайшее время прокуратура направит материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого наложили арест.

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