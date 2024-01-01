Алёна Бронникова Выпускники экономических направлений ПГНИУ получают одни из самых высоких зарплат Пермский университет занял 13 место в рейтинге российских вузов Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Сервис Superjob опубликовал два рейтинга лучших вузов по уровню зарплат специалистов в области экономики и финансов, а также IT-специалистов, окончивших вуз в 2018—2023 годах. Исследование проводилось на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников экономических и технических направлений высших учебных заведений России.

В рейтинг экономических вузов вошли около 60 университетов, среди которых единственным из Прикамья оказался Пермский государственный научный исследовательский университет. За год ПГНИУ усилил свои позиции на два пункта и в топ-20 занял 13-место, разделив его с УрФУ, РГСУ, ОГУ, РГЭУ, СНИУ, ВГУ и ТГУ. Первые три строчки в рейтинге заняли московские вузы.

Как показали результаты исследования, в столице работодатели готовы предложить выпускникам экономического факультета ПГНИУ зарплату от 95 тыс. руб. — это на 20 тыс. выше прошлогоднего показателя.

В рейтинг технических вузов попали 65 университетов. В топ-20 вошли два пермских университета. Здесь в лидерах так же оказались московские и питерский вузы.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет разделил с 10-ю другими вузами 17-е место, повысив результат на три пункта. ПГНИУ также разделил с 10-ю вузами 19-е место. Выпускникам политеха в Москве предлагают зарплату в 140 тыс. руб. (+20 тыс. к прошлому году), выпускникам классического университета — 130 тыс. руб. (+5 тыс. к прошлому году).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что ПНИПУ попал в рейтинг Forbes самых лучших вузов России. Пермский политех занял 46 место в топ-100.

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