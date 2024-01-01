Алёна Бронникова В рейтинге лучших российских вузов Forbes оказался только один пермский вуз Политех занял 46 место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Международное издание Forbes представило рейтинг лучших университетов России в 2024 году. В список из 100 вузов вошло только одно учреждение из Пермского края. Им оказался Пермский национальный исследовательский политехнический университет, который занял 46 место, набрав 29,02 балла.

В топ-10 не оказалось ни одного регионального вуза – первые строчки заняты университетами Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. По мнению экспертов, лучшим российским вузом оказался Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Ему присвоено 89,59 балла.

Расчёты при исследовании велись на основании данных мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования минобрнауки РФ, опроса лучших работодателей России и информации из открытых источников. Вузы оценивались по пяти показателям: качество нетворкинга, репутация у работодателей, качество преподавания, международная репутация и фактор Forbes. Всего в лонг-лист вошли 547 вузов.

Первая метрика использовалась для оценки общего уровня студентов с учётом среднего балла ЕГЭ и доли олимпиадников, вторая рассчитывалась по результатам опроса лучших работодателей России. Качество преподавания оценивалось по уровню оплаты труда профессорско-преподавательского состава, доли преподавателей с учёной степенью, доли обучающихся по программам двойного диплома. В последней метрике вузы получали дополнительные баллы, если среди выпускников оказывались участники российского списка Forbes и победители рейтинга «30 до 30» 2024 года.

Пермский политех набрал по первому показателю 16,8 балла, по второму – 4,1, за качество преподавания – 7,88 и дополнительные 0,2 балла за «Фактор Forbes».

Ранее сообщалось, что в топ-100 Национального агрегированного рейтинга России, составленного порталом независимой оценки высшего образования best-edu.ru, вошли два вуза из Прикамья. В лидерах оказались ПНИПУ и ПГНИУ.

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