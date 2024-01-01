Зарина Ситдикова В топ-100 лучших вузов России вошли два университета из Пермского края Всего в Национальный агрегированный рейтинг попали 10 высших учебных заведений региона Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Два вуза из Прикамья вошли в топ-100 шестого Национального агрегированного рейтинга России, следует из данных, опубликованных на портале независимой оценки высшего образования best-edu.ru. В лидерах оказались Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ).

Национальный агрегированный рейтинг формируется не основе результатов 12 авторитетных исследований высших учебных заведений России. Агрегатор оценки отечественных вузов создан Гильдией экспертов в сфере профессионального образования, которая занимается развитием системы независимого анализа качества обучения.

Всего в рейтинге 2024 года представлены 686 российских вузов. В отличие от других исследований в этом рейтинге они распределены не по местам, а по 10 лигам – от премьер-лиги до 9-й лиги. ПГНИУ и ПНИПУ вошли 1-ю лигу, где отмечены 78 ведущих учреждений высшего образования РФ.

Кроме того, в другие лиги Национального агрегированного рейтинга 2024 года вошли:

— Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (3-я лига);

— Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера (3-я лига);

— Пермская государственная фармацевтическая академия (4-я лига);

— Пермский государственный институт культуры (4-я лига);

— Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова (5-я лига);

— Чайковская государственная академия физической культуры и спорта (5-я лига);

— Прикамский социальный институт (8-я лига);

— Западно-Уральский институт экономики и права (9-я лига).

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что на начало 2023/24 учебного года в вузах Пермского края обучалось 54 113 студентов, 98,6% из них — в государственных высших учебных заведениях.

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