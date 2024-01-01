В вузах Перми обучается 54 тысячи студентов Около 16,7 тысячи человек получают стипендию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ко Дню студента 25 января Пермьстат опубликовал данные о студенчестве Прикамья. По информации ведомства, на начало 2023/24 учебного года в вузах Пермского края обучалось 54 113 студентов, 98,6% из них — в государственных высших учебных заведениях.

33 тыс. студентов учатся за счёт средств федерального бюджета, 21 тыс. — с полным возмещением стоимости обучения. Около 16,7 тыс. человек получают стипендию.

Две трети студентов (66,6%) учатся очно, заочно — 28%, на очно-заочной форме обучения — 5,4%.

69,1% учащихся выбрали бакалавриат, 20% — специалитет, 10,9% — магистратуру.

Каждому второму студенту — от 18 до 21 года, чуть менее трети — от 22 до 25 лет. При этом есть студенты, которым уже за 40. Таковых среди мужчин — 2,4%, а среди женщин — 3%.

Ранее "Новый компаньон" писал, что численность молодёжи в Перми превышает 285 тыс. человек. Это почти половина от общей численности молодых людей, проживающих в Пермском крае.

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