Максим Артамонов Численность молодёжи в Перми превышает 285 тысяч человек Это почти половина от общей численности молодых людей, проживающих в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 23 января, на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты рассматривают вопрос реализации мероприятий по работе с детьми и молодёжью и участия в реализации молодёжной политики.

Как рассказала и.о. заместителя главы Перми Екатерина Мальцева, на сегодняшний день в краевой столице проживают 285 535 молодых людей 14-35 лет. Это 45% от общей численности молодёжи Прикамья.

Из них ученики старшей школы 14-17 лет составляют 12,3%, студенты вузов и колледжей 18-24 лет — 20,7%, молодые люди 25-35 лет — 58,5%.

Напомним, год назад заместитель главы Перми Алексей Грибанов рассказал, почему молодёжь уезжает из краевой столицы. По его мнению, первая причина — недостаток качественного высшего образования, а вторая — ограниченные возможности дальнейшего трудоустройства.

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