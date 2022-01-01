Максим Артамонов В мэрии рассказали, почему молодёжь уезжает из Перми Чиновники считают, что молодых людей не устраивает качество высшего образования в регионе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель главы Перми Алексей Грибанов во время пленарного заседания Пермской городской думы высказал мнение о том, что нужно сделать, чтобы молодёжь не уезжала из Перми в другие города. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос заместителя председателя городского парламента Натальи Мельник.

«С моей точки зрения, чего не хватает молодёжи — это качественного высшего образования. Мы даём очень хорошее школьное образование, и тем самым у детей появляется возможность уехать практически в любой вуз страны. Здесь большое значение имеет не только мнение самого ребёнка, но и родителей. Они тоже хотят, чтобы их ребёнок поехал в Москву или Санкт-Петербург. Кстати, в Санкт-Петербург уезжает больше», — заявил чиновник.

Вторая причина, по мнению Грибанова, — это «возможности дальнейшего трудоустройства, чтобы у ребят, которые получили образование здесь, в Перми, был хороший лифт — интересная и высокооплачиваемая работа».

Алексей Грибанов сослался на опыт Звёздного, кластер «Фотоника» (школа и предприятие) и другие.

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