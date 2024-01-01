В начале июля власти Перми вносят изменения в работу трёх автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

С начала июля в Перми вносятся изменения в расписание и схему движения нескольких районных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

Так, в Мотовилихе с 1 июля кольцевые маршруты №69 и 70 начнут заезжать на остановку «Площадь Восстания». «Это позволит улучшить транспортную доступность в этом районе», — комментируют власти.

Кроме того, со 2 июля для маршрута №23, курсирующего в Орджоникидзевском районе, меняется расписание движения в связи с изменившейся дорожной обстановкой.

«Пассажиров просим быть внимательными и следить за расписанием движения. Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Кроме того, информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт» «ВКонтакте» и телеграм-канале», — напомнили в дептрансе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.