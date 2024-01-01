Остановки в Перми атаковал расклейщик рекламных объявлений За один день он испортил внешний вид десятков остановочных пунктов в Закамске Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми изобличили компанию, сотрудник которой незаконно расклеил рекламные объявления на десятках остановочных павильонов в Закамске. Факт массовой расклейки зафиксирован 26 июня. О происшествии сообщили в мэрии.

«За один день он испортил внешний облик остановочных павильонов по улицам Кировоградской, Адмирала Ушакова, Волгодонской, Калинина и Светлогорской, — рассказал директор МКУ «Административно-техническая инспекция Перми» Кирилл Самаркин. — Телефон этой компании (он был указан в объявлениях — ред.) мы немедленно поставили на «автодозвон». Хоть правонарушитель в своём объяснении и обязуется больше не нарушать Правила благоустройства города, нами возбуждено дело об административном правонарушении и привлечении его к ответственности».

В инспекции напомнили, что за данное правонарушение полагается штраф на граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

В настоящее время остановочные павильоны в Закамске приведены в нормативное состояние.

Всего в этом году совместно с сотрудниками Росгвардии и полиции были задержаны 42 расклейщика рекламных объявлений.

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