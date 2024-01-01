Завершён основной этап реконструкции транзитного парка станции Пермь-Сортировочная Мероприятия увеличили пропускную способность станции Поделиться Твитнуть

РЖД

Свердловская железная дорога отчиталась о завершении основного этапа реконструкции одного из транзитных парков станции Пермь-Сортировочная. Проведённые работы позволяют пропускать грузовые поездов повышенного веса (до 9 тыс. тонн) и длины (до 100 условных вагонов). Мероприятия по увеличению пропускной способности станции выполнены с учётом прогнозируемого роста грузопотоков и объёмов перевозок в регионе.

В рамках проекта было уложено 3,3 км новой рельсошпальной решётки и 18 стрелочных переводов, установлено 159 новых опор, проложены сети связи. Модернизирована система управления движением поездов, что повышает уровень её безопасности, в том числе киберзащищённости. Все новые устройства оборудования уже введены в работу.

«Обновлённый транзитный парк сможет принимать тяжеловесные и длинносоставные поезда, идущие по Транссибу в направлении с востока на запад, а также из Березниковско-Соликамского узла (север Пермского края), без приостановки маневровых работ на станции. Кроме того, обеспечена возможность одновременно принимать и отправлять несколько таких составов с разных направлений», — добавили в РЖД.

До конца года вдоль новых путей будут установлены шумозащитные экраны, чтобы минимизировать акустическую нагрузку на жилой микрорайон вблизи станции.

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