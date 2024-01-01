Алёна Бронникова Власти Перми выделили 14,7 млн рублей на установку дорожных знаков Работы будут проводиться до конца года Поделиться Твитнуть

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» проводит тендер на выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети Перми. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,7 млн руб. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 18 июля. Итоги станут известны 23 июля.

Согласно техзаданию, перечень мест выполнения каждого вида работ подрядчик получает от заказчика в виде заявки со схемами расположения на улично-дорожной сети города. После окончания монтажных и демонтажных работ он должен восстановить нарушенное в процессе выполнения работ покрытие, в том числе бетон, тротуарную плитку, газон, зелёные насаждения и пр.

В перечень устанавливаемых объектов вошли 825 дорожных знаков, 281 дорожный знак на флуоресцентном щите, 370 оцинкованных стоек, 50 выносных кронштейнов, 10 оцинкованных опор. Кроме того, в списке указаны работы по установке и демонтажу 424 кв. м искусственных неровностей, 31 направляющего устройства, 150 м дорожных ограждений, 120 безбарьерных ограждений и 300 м пешеходных ограждений.

Проектом контракта срок окончания работ предусмотрен не позднее 20 декабря 2024 года. Срок действия контракта — до 11 марта 2025 года. Договор будет заключён с МКУ «Содержание объектов благоустройства». Источником финансирования является бюджет Перми. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается от двух до пяти лет.

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