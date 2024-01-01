Алёна Бронникова Пермяки на летний отпуск копят быстрее жителей других регионов Жителям столицы Прикамья требуется на это меньше пяти месяцев Поделиться Твитнуть

Сервис «Авито Работа» провёл опрос среди более 7 тыс. работающих россиян, чтобы узнать, за какое время они обычно начинают копить на отпуск. Результаты опроса показали, что быстрее всех накопить на отдых летом удаётся жителям Перми.

«Жители Перми быстрее всех в России накапливают деньги на летний отпуск. В среднем им требуется всего 4,9 месяца, в то время как средний показатель по стране составляет 5,7 месяцев», — сообщают аналитики.

Первые строчки в рейтинге по скорости накопления на летний отпуск стали также жители Краснодара и Ростова-на-Дону. Согласно данным опроса, для этого краснодарцам требуется в среднем 5,1 месяца, а ростовчанам — 5,2 месяца. Эксперты связывают это с тем, что оба города находятся рядом с курортами Чёрного и Азовского морей, что позволяет местным жителям планировать свои поездки заранее и с меньшими затратами.

В пятёрку лидеров также вошли москвичи и самарцы. Им для того, чтобы накопить на отпуск летом, необходимо откладывать в деньги в среднем в течение 5,3 месяца. При этом среди всех россиян самые большие суммы денег на отпуск закладывают жители Москвы. В среднем они готовы потратить во время отдыха 87,1 тыс. руб. на человека.

Ранее эксперты подсчитали, что большинство опрошенных пермяков (58%) собираются уйти в отпуск этим летом. В среднем жители Перми рассчитывают потратить на отдых 63,6 тыс. руб. на человека. При этом мужчины заявили о тратах в размере 70,6 тыс. руб., а женщины — 63,4 тыс. руб.

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