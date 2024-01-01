Алёна Бронникова

Пермяки на летний отпуск копят быстрее жителей других регионов

Жителям столицы Прикамья требуется на это меньше пяти месяцев

Поделиться
Кошелёк отпуск

rustur.ru

Сервис «Авито Работа» провёл опрос среди более 7 тыс. работающих россиян, чтобы узнать, за какое время они обычно начинают копить на отпуск. Результаты опроса показали, что быстрее всех накопить на отдых летом удаётся жителям Перми.

«Жители Перми быстрее всех в России накапливают деньги на летний отпуск. В среднем им требуется всего 4,9 месяца, в то время как средний показатель по стране составляет 5,7 месяцев», — сообщают аналитики.

Первые строчки в рейтинге по скорости накопления на летний отпуск стали также жители Краснодара и Ростова-на-Дону. Согласно данным опроса, для этого краснодарцам требуется в среднем 5,1 месяца, а ростовчанам — 5,2 месяца. Эксперты связывают это с тем, что оба города находятся рядом с курортами Чёрного и Азовского морей, что позволяет местным жителям планировать свои поездки заранее и с меньшими затратами.

В пятёрку лидеров также вошли москвичи и самарцы. Им для того, чтобы накопить на отпуск летом, необходимо откладывать в деньги в среднем в течение 5,3 месяца. При этом среди всех россиян самые большие суммы денег на отпуск закладывают жители Москвы. В среднем они готовы потратить во время отдыха 87,1 тыс. руб. на человека.

Ранее эксперты подсчитали, что большинство опрошенных пермяков (58%) собираются уйти в отпуск этим летом. В среднем жители Перми рассчитывают потратить на отдых 63,6 тыс. руб. на человека. При этом мужчины заявили о тратах в размере 70,6 тыс. руб., а женщины — 63,4 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться