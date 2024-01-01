Пермяки собираются потратить на летний отпуск в среднем около 64 тысяч рублей При этом 17% готовы к тратам на сумму более 100 тысяч Поделиться Твитнуть

Большинство опрошенных платформой «Авито Работа» пермяков (58%) собираются уйти в отпуск этим летом. В среднем респонденты из Перми рассчитывают потратить на летний отдых 63 613 руб. на человека (при этом мужчины заявили о тратах в размере 70 645 руб., а женщины — 63 487 руб.).

Чуть менее трети пермяков заявили, что потратят на отпуск до 40 тыс. руб., 28% — от 40 до 60 тыс., 8% готовы на траты от 60 до 80 тыс. руб., 5% — 80 до 100 тыс. Свыше 100 тыс. руб. намереваются потратить 17% пермяков.

Наибольшая сумма на летний отпуск отложена работниками автомобильного бизнеса — 93,5 тыс. на человека. На втором месте банкиры — 85,6 тыс. руб., IT-специалисты готовы на траты в сумме 79 тыс.

В среднем копить на отпуск россияне начинают за 5-6 месяцев: женщины — за 6,1 месяца, мужчины — за 5,2 месяца, работники 55-64 лет — за 6,6 месяца, россияне 18-24 лет — за 4,8 месяца.

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