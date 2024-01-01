Алёна Бронникова Индекс промпроизводства в Пермском крае за пять месяцев вырос на 11% Наибольший рост по-прежнему наблюдается в сфере производства автотранспорта Поделиться Твитнуть

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Индекс промышленного производства в Пермском крае в январе-мае 2024 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года индекс промпроизводства составил 112,5%, по сравнению с апрелем 2024-го — 105,8%. Об этом сообщает Пермьстат.

Наиболее интенсивный рост в течение пяти месяцев был зафиксирован в обрабатывающих производствах — 17,7% по сравнению с АППГ, +20% к маю 2023 года и +7,1% к апрелю 2024 года.

Как и месяцем ранее, предприятия в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов продолжают наиболее интенсивно наращивать объёмы — более чем в два раза относительно мая прошлого года и первых пяти месяцев 2023 года. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха индекс промпроизводства за пять месяцев увеличился на 12,1%, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений — на 5,4%, добычи полезных ископаемых — на 2,7%.

Снижение объёмов было зафиксировано в сфере добычи металлических руд — на 21,1%, в производстве напитков — на 12,7%, одежды — на 9,3%, резиновых и пластмассовых изделий — на 6,7% и в металлургическом производстве — на 5% год к году.

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