Индекс промпроизводства в Прикамье увеличился на 10,5% Наибольший рост зафиксирован в производстве автотранспорта Поделиться Твитнуть

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Индекс промышленного производства в Пермском крае в январе-апреле 2024 года вырос на 10,5% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Такие данные приводит Пермьстат.

Если сравнивать апрель 2024 и 2023 годов, то рост составил 10,7%, индекс промпроизводства по отношению к марту 2024 года сложился на уровне 91,7%.

Наиболее интенсивный рост зафиксирован в обрабатывающих производствах — на 17,1% при сравнении периодов первых четырёх месяцев 2023 и 2024 годов.

Сильнее всего нарастили объёмы производства компании, занимающиеся производством автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — более чем в 2 раза. Организации, специализирующиеся на ремонте и монтаже машин и оборудования, и компании, занятые полиграфической деятельностью, показали рост в 1,5 раза. Производители мебели нарастили объёмы производства на 42%.

В сфере добычи ископаемых при сравнении периодов индекс промпроизводства сложился на уровне 102,8% В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром индекс промпроизводства увеличился на 10,4% год к году, в сфере водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов — на 6,6%.

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